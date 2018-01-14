قال ضياء الدين القوصي نائب وزير الري الأسبق، إن الكمية التي تحصل عليها مصر من المياه حاليا هي نفسها التي كانت تحصل عليها عندما كان تعداد سكانها 20 مليونا.

وأضاف في مداخلة هاتفية خلال برنامج "خط أحمر" مع الإعلامي محمد موسى عبر فضائية "العاصمة"، أن كمية مصر ثابتة من المياه، مؤكدا أن نصيب الفرد من مياه الري يتضاءل كل عام.

وأوضح أن مصر تعيش تحت خط الفقر المائي، ولذا فلابد من ترشيد استخدام المياه، وعلى الحكومة تنمية موارد مائية أخرى إلى جانب مياه النيل.

المصدر: "صدى البلد"