من أجل تحقيق دولي.. لجنة طبية تخرج جثمان الفلسطيني المقعد أبو ثريا لتشريحها

وصلت لجنة طبية دولية متخصصة إلى غزة، صباح اليوم الأحد، لتشريح جثمان الفلسطيني المقعد أبو ثريا بعد إخراجه من قبره.

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واستخرجت الجهات المختصة جثة أبو ثريا من قبره في الشيخ رضوان لتشريحه، وتم عرض الجثمان على أطباء شرعيين دوليين ومحليين، لإظهار مكان الرصاصة التي استقرت في رأسه، في حادثة استهدافه من قبل الجنود الإسرائيليين.

وتم استخراج الرصاصة من رأسه، وجرى تجهيز تقرير طبي كامل في خطوة جديدة لإدانة إسرائيل بقتله من مسافة صفر.

وقتل الشاب الفلسطيني البالغ من العمر 29 عاما، والذي اشتهر بمقاومته للجيش الإسرائيلي رغم بتر قدميه، خلال مواجهات شرق مدينة غزة.

المصدر: وكالات

رُبى آغا