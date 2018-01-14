تفاصيل جديدة عن نفق يربط غزة بمصر دمره الجيش الإسرائيلي

كشف الجيش الإسرائيلي عن بعض التفاصيل الجديدة للنفق، الذي عثر عليه. وقال إنه اجتاز الجدار الأمني تحت معبر كرم أبو سالم بالقرب من أنبوب الغاز ويصل إلى الأراضي المصرية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن النفق يبلغ طوله 1.5 كيلومتر ويمر من أسفل أنابيب الغاز والوقود التي تزود قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم.

ويصل النفق إلى 180 مترا داخل الحدود الإسرائيلية، و900 متر داخل سيناء.

RT

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي آفيخاي آدرعي في بيان، صباح اليوم الأحد: "استكمل جيش الدفاع صباح اليوم إحباط وتدمير نفق إرهابي اخترق الأراضي الإسرائيلية تحت معبر كرم شالوم، حيث جرت العملية بقيادة القيادة الجنوبية داخل الأراضي الإسرائيلية".

المصدر: RT + وكالات

نادر همامي