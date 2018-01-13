تعليمات جديدة من "جيش خالد" تضيق على أهالي حوض اليرموك

أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" بأن فصيل "جيش خالد بن الوليد" يضيق على المواطنين في مناطق سيطرته بحوض نهر اليرموك ويمنع المواطنات من التنقل إلى خارج المنطقة.

وقال المرصد، اليوم السبت، إن "جيش خالد" المبايع لتنظيم "داعش" والناشط في منطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي أصدر تعليمات جديدة تحد من إمكانية الأهالي للتنقل في المنطقة وخروج النساء من مناطق سيطرته إلى الخارج، إلا بوجود "تقرير طبي".

كما منع الأهالي من التنقل داخل مناطق سيطرته والتجول إلا بوجود "بطاقة شرعية".

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان

إينا أسالخانوفا