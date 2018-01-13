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العراق.. محاولة اغتيال رئيس مجلس محافظة بغداد

أخبار العالم العربي

العراق.. محاولة اغتيال رئيس مجلس محافظة بغداد
قناة بغداد الفضائية
رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض
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أعلن رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض، السبت، أن التفجير الانتحاري الذي وقع في ساحة عدن شمالي بغداد استهدف موكبه، مؤكدا مقتل وإصابة أربعة من عناصر حمايته.

وقال العضاض إن الانتحاري الذي فجر نفسه في ساحة عدن، مساء اليوم، استهدف موكبه، مما أسفر عن مقتل أحد أفراد حمايته وإصابة 3 آخرين.

وكان مصدر أمني أفاد بأن شخصين قتلا وأُصيب 4 آخرون بتفجير انتحاري في ساحة عدن شمالي بغداد.

وأعلنت وزارة الداخلية، السبت، إصابة عدد من الأشخاص بإحباط تفجير انتحاري في ساحة عدن شمالي بغداد.

المصدر: السومرية نيوز

ياسين بوتيتي

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