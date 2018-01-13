مصر.. حزب الوفد يعلن موقفه من السيسي

أكد السيد البدوي رئيس حزب "الوفد" المصري أن الحزب لن يرشح أي عضو فيه لانتخابات الرئاسة في مصر.

وقال البدوي في مؤتمر صحفي اليوم السبت: "الحزب لن يكون له مرشح من أبنائه في هذه الانتخابات".

وأضاف البدوي أن قرارات حزبه "تبنى لصالح المواطن والوطن، بعيدا عن التحزب والنظريات الضيقة"، مشيرا إلى أن "ما يحقق مصلحة الشعب سيكون قرار الوفد".

وتابع: "هناك 3 أراء في الوفد، الأول يرى أن يكون مرشح الوفد في انتخابات الرئاسة هو الرئيس السيسي، والثاني يقول إن الحزب يجب ألا يكون له مرشح ويقف موقفا بعيدا في هذه الانتخابات، والرأي الثالث يقول إنه يجب مقاطعة الانتخابات نهائيا".

وأضاف البدوي مخاطبا أعضاء حزبه: "لن ألزم أيا منكم برأي محدد تجاه موقفكم من مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية وما تتوافقون عليه سيكون قرار الهيئة العليا للحزب".

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر قد أعلنت مؤخرا، أن المرحلة الأولى من التصويت على انتخاب الرئيس المصري ستجري خارج البلاد أيام الـ16 والـ17 والـ18 من مارس/آذار المقبل، لتعقبها المرحلة الثانية من التصويت داخل مصر أيام الـ26 والـ27 والـ28 من الشهر المذكور.

المصدر: الشروق + الدستور

رفعت سليمان