مقتل صياد فلسطيني برصاص البحرية المصرية قبالة رفح

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، إن القوات البحرية المصرية فتحت النار على صياد فلسطيني قبالة سواحل رفح وأردته قتيلا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة، إن الواقعة حدثت في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة قرب مدينة رفح الحدودية جنوب القطاع.

ولم يتضح إن كان الصياد حاول العبور إلى المياه الإقليمية المصرية.

وفي وقت سابق فتحت البحرية المصرية النار على غزيين اتهمتهم بمحاولة عبور الحدود البحرية.

وعادة ما يأتي صيادون من غزة إلى الجانب المصري لتجنب القيود المفروضة في إطار حصار بحري إسرائيلي على القطاع بذريعة دواع أمنية.

ويقول الصيادون في غزة إن منطقة الصيد المحدودة التي تفرضها إسرائيل لا تكفي لتلبية حاجة القطاع الذي يقطنه مليونا نسمة.

المصدر: رويترز

نادر همامي