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الجبير وتيلرسون بحثا مسألة الحرب في اليمن وسوريا ومكافحة الإرهاب

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الجبير وتيلرسون بحثا مسألة الحرب في اليمن وسوريا ومكافحة الإرهاب
الحساب الرسمي لوزارة الخارجية السعودية
الجبير يلتقي تيلرسون في الخارجية الأمريكية
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بحث وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، بمقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، اليوم السبت، مع نظيره الأمريكي، ريكس تيلرسون، الوضع في سوريا والحرب في اليمن.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، إنه بحث مع نظيره السعودي الوضع في سوريا واليمن، والشراكة بين البلدين الحليفين، والعمل المشترك في مكافحة الإرهاب والتطرف، ومجمل الأوضاع في المنطقة والعالم.

وكان تيلرسون قد أعلن عشية لقائه الجبير: "من الواضح أن هناك العديد من القضايا الهامة التي سنناقشها، في المنطقة التي نعمل فيها معا، بدءا من الأزمة في سوريا والصراع اليمني واستقرار المنطقة باسرها،  وعلى نطاق واسع تعاوننا في مكافحة الإرهاب حيث لدينا شراكة ممتازة".

.وحضر اللقاء بين الجبير وتيلرسون السفير السعودي لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، نجل الملك السعودي الذي يشغل حاليا ذات المنصب الذي شغله الوزير الجبير قبل تعيينه وزيرا للخارجية.

المصدر: وكالات

سعيد طانيوس

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