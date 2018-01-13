الجبير وتيلرسون بحثا مسألة الحرب في اليمن وسوريا ومكافحة الإرهاب

بحث وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، بمقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، اليوم السبت، مع نظيره الأمريكي، ريكس تيلرسون، الوضع في سوريا والحرب في اليمن.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، إنه بحث مع نظيره السعودي الوضع في سوريا واليمن، والشراكة بين البلدين الحليفين، والعمل المشترك في مكافحة الإرهاب والتطرف، ومجمل الأوضاع في المنطقة والعالم.

وكان تيلرسون قد أعلن عشية لقائه الجبير: "من الواضح أن هناك العديد من القضايا الهامة التي سنناقشها، في المنطقة التي نعمل فيها معا، بدءا من الأزمة في سوريا والصراع اليمني واستقرار المنطقة باسرها، وعلى نطاق واسع تعاوننا في مكافحة الإرهاب حيث لدينا شراكة ممتازة".

#بالصور| الوزير #عادل_الجبير يلتقي الوزير تيلرسون في الخارجية الأمريكية بحضور الأمير #خالد_بن_سلمان السفير في واشنطن.. وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع في المنطقة، والشراكة بين البلدين الصديقين، والعمل المشترك لمحاربة التطرف والإرهاب pic.twitter.com/wZcVyydxmr — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) ١٣ يناير، ٢٠١٨

.وحضر اللقاء بين الجبير وتيلرسون السفير السعودي لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، نجل الملك السعودي الذي يشغل حاليا ذات المنصب الذي شغله الوزير الجبير قبل تعيينه وزيرا للخارجية.

المصدر: وكالات

سعيد طانيوس