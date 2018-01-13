رئيس منظمة تدعم إعادة انتخاب البشير ينفي تلقيه تمويلات مشبوهة

نفى رئيس "المبادرة القومية لشباب حول الرئيس" التي تدعو لإعادة ترشيح الرئيس السوداني عمر البشير في انتخابات 2020، تلقيه تمويلات عبر بنك بريطاني، تقدر بـ500 ألف جنيه إسترليني.

وجاءت تصريحات رئيس المنظمة ردا على ما تداوله نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي من وثائق صادرة عن بنك (HSBC) البريطاني، تثبت تحويل مبلغ 500 ألف جنيه إسترليني باسم منظمة "شباب حول الرئيس" برئاسة ياسر الجميعابي.

ونقلت صحيفة "سودان تربيون" عن الجميعاتي قوله إن هذه الوثائق "مضروبة" وتفتقد للمصداقية، لأن المنظمة حتى الآن ليس لها أي حسابات مصرفية سواء بالعملة المحلية أو العملات الصعبة.

وأكد أن منظمته لم تتلق أي إعانات مالية من الخارج أو الداخل، مضيفا: "تلقينا عروضا من سودانيين لدعم المنظمة لكننا الآن لسنا محتاجين للمال، لأن العضوية تقوم بكل المهام بالتطوع".

وأوضح أنه في مرحلة الحملة الانتخابية يمكن أن تحتاج المنظمة للأموال وحينها يمكن للرئيس البشير نفسه أن يدعم "مبادرة شباب حول الرئيس"، فضلا عن تلقي التبرعات من رجال الأعمال الوطنيين.

ودشنت المنظمة نشاطها في 19 ديسمبر الماضي بتبني ترشيح البشير لدورة رئاسية ثالثة في انتخابات العام 2020، بالرغم من أن دستور البلاد ودستور حزب المؤتمر الوطني الحاكم لا يتيح ذلك للرئيس البشير.

وقال رئيس المنظمة إن الأوضاع في السودان، تستدعي إعادة ترشيح البشير، خاصة في ظل المهددات الأمنية التي تحدق بالبلاد.

المصدر: وكالات

نادر همامي