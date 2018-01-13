شروط حصول المرأة الأجنبية على تأشيرة دخول السعودية

حددت السلطات السعودية المختصة جملة من القواعد والضوابط، التي تؤطر دخول المرأة الأجنبية إلى البلاد وتحدد منحها التأشيرة.

وتمنع هذه الضوابط حصول النساء على تأشيرات سياحية فردية، واشترطت لمن تقل أعمارهن عن 25 سنة، مرافقة أسرتها ضمن المجموعة السياحية الزائرة، فيما يمنع منح تأشيرة لمن تتجاوز أعمارهن الـ 25 سنة إلا برفقة مجموعة سياحية.

وذكرت صحيفة "عكاظ" اليوم السبت، أن فريقا يمثل كلا من وزارتي الداخلية والخارجية وهيئة السياحة، أعد جملة من الضوابط، التي تحدد إجراءات وشروط حصول الإناث على التأشيرة.

وتؤكد الضوابط التي انتهت إليها الاجتماعات التشاورية بين الجهات المختصة، على ضرورة وجود برنامج سياحي معتمد مسبقا لمسار محدد، وبإطار زمني ومكاني ومسوق له من قبل منظم رحلات خارجي معتمد من بلده ومنظم داخلي سعودي مرخص ومعتمد من هيئة السياحة، على أن ترسل كافة هذه المعلومات والبيانات من خلال نظام آلي محكم خلال ساعات بين الجهات المعنية والأمنية.

كما تنص الضوابط على أنه يجوز للمرخصين من الهيئة فقط تنظيم الرحلات السياحية الوافدة من خارج المملكة، والعمل على إصدار أذونات التأشيرات السياحية والقيام بنشاط خدمة استقبال ونقل السائحين القادمين من الخارج والإشراف على إقامتهم ومغادرتهم.

المصدر: عكاظ

نادر همامي