لواء مصري سابق يستبعد اندلاع الحرب بين مصر والسودان

قال اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالقوات المسلحة المصرية، إن مصر تمتلك أسطولا جنوبيا متكاملا به حاملة طائرات ومدمرات، وغيرها بالبحر الأحمر.

وأضاف "سالم" في لقاء مع برنامج "ساعة من مصر" المذاع على قناة الغد الفضائية، أنه لن يتم الدفع بالأسطول إلى الجنوب، إلا إذا كان هناك تهديد أو مصلحة لمصر في ذلك.

وشدد على أن بلاده لن تسمح لأي قوة سواء تركية أو قطرية أو إيرانية، بتهديد مصالحها في البحر الأحمر.

وعلق "سالم" على تصريحات السودانيين بأن قوات مصرية ذهبت إلى إريتريا، واحتمالية اندلاع حرب بين مصر والسودان، قائلا: "هما مرعوبين"، مشددا على أن السودان جزء من مصر والقاهرة لن تهدده، مشيرا إلى أن التوترات بين البلدين ستنتهي في جلسة مشتركة.

المصدر: مواقع مصرية