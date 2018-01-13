بعد سبع سنوات عجاف.. سوريا تقوم بإعادة تأهيل مدينة رياضية

ستقوم الحكومة السورية بإعادة تأهيل وترميم أحد أكبر المراكز الرياضية في الشرق الأوسط- مدينة الأسد الرياضية في اللاذقية. أعلن ذلك مدير المدينة أحمد فرحات.

وتجدر الإشارة إلى أن منشآت المدينة الرياضية المذكورة أستخدمت خلال سنوات الحرب لاستيعاب اللاجئين – أثناء مرحلة العمليات القتالية كان يقيم هناك 12ألف لاجئ من محافظات حلب وريف دمشق ودير الزور وإدلب.

وبسبب القتال لم تشهد المرافق الرياضية المذكورة أي إصلاحات رئيسية خلال أربع سنوات ولذلك تضررت بشكل كبير. والآن بعد دحر داعش عاد اللاجئون إلى ديارهم وباشرت السلطات بتنفيذ برنامج إصلاح واسع النطاق بعد أن خصصت له الدولة الأموال اللازمة.

ولكن تجدر الإشارة إلى أن المجمع الرياضي المذكور ظل يعمل حتى خلال فترة القتال في سوريا وكانت تجري هناك عمليات تدريب فرق المحترفين والهواة في كرة القدم وغيرها من الألعاب الرياضية.

إقرأ المزيد

وقال فرحات: "لم تتوقف الفعاليات الرياضية حتى بعد وصول اللاجئين من جميع أنحاء سوريا إلى المركز وجرى هناك تنظيم دروس وتدريبات إضافية للأطفال".

ويشهد استاد اللاذقية مباريات دوري كرة القدم في سوريا وفي القاعات الداخلية المغلقة تجري مباريات في العديد من الألعاب الأوليمبية.

ويخطط لتشييد مجمع فندقي سياحي حديث بالقرب من المركز الرياضي المذكور وسيتم تجديد وتطوير ساحات التدريب وملعب كرة القدم.

وبنيت المدينة الرياضية لتستضيف الدورة العاشرة لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي جرت في عام 1987، وتبلغ مساحتها 156 هكتارا.

المصدر: تاس

ادوارد سافين