مصر تصدر بيانا بشأن الكويت

أكدت وزارة الخارجية المصرية تمسك مصر بعلاقاتها مع دولة الكويت، متهمة تنظيم الإخوان المسلمين بالوقوف وراء "محاولات الوقيعة بين البلدين عبر تسريبات إعلامية".

وأكد أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الوزارة، أن "مصر تثمّن عاليا وتقدر بكل إعزاز علاقاتها الراسخة والقوية مع دولة وشعب الكويت".

وجاء في بيان صادر عن الخارجية المصرية: "تحدث أبو زيد تعقيبا علي ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي من تسريبات تتناول بشكل سلبي علاقات مصر مع دولة الكويت الشقيقة وبعض دول الخليج".

وحذر أبو زيد من "خطورة الالتفات إلى محاولات الوقيعة والإضرار بعلاقات مصر مع أشقائها العرب من قبل تنظيم الإخوان وأذرعه الإعلامية المعروفة، ومن يقف وراءها من دول وجهات تستهدف الإضرار بمصر".

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أنه على الرغم من سياسة وزارة الخارجية الثابتة بعدم التعليق علي مثل تلك الأعمال المشبوهة التي لا تعبر إلا عن يأس مقترفيها، إلا أنه تقديرا وإعزازا للعلاقة الوثيقة التي تربط بين الشعبين المصري والكويتي، واحتراماً لمواقف دولة الكويت الراسخة في دعم مصر وشعبها، فقد آثرت أن تؤكد مجددا علي موقفها تجاه دولة الكويت وأشقائها من دول الخليج المعروفة بدعمها لمصر واحترامها لإرادة شعبها".

يذكر أن قناة مكملين المحسوبة على الإخوان المسلمين بثت تسجيلات لمكالمات هاتفية بين ضابط مخابرات مصري يدعو فيه إلى العمل على الوقيعة بين الكويت وقطر، ويتضمن تطاولا على الشعب الكويتي والخليجي بصفة عامة.

المصدر: صفحة وزارة الخارجية المصرية في فيسبوك

قدري يوسف