الاتحاد الأوروبي قلق من اعتقال إسرائيل للطفلين عهد والجنيدي

أعرب الاتحاد الأوروبي، الجمعة، عن قلقه العميق إزاء اعتقال إسرائيل الطفلين الفلسطينيين عهد التميمي 16 عاما، وفوزي الجنيدي (16 عاما)، وقتل الفتى مصعب التميمي (17 عاما).

وقال الاتحاد في بيان صحفي، إنه وبعثات دول الاتحاد في القدس ورام الله، تعيد التذكير بأهمية احترام وحماية حقوق الطفل خاصة أثناء الاعتقال والحجز واتخاذ الإجراءات القضائية.

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ودعا الاتحاد السلطات الإسرائيلية إلى الرد على الاحتجاجات الفلسطينية بشكل متناسب، وفتح تحقيق في حالات القتل خاصة التي تشمل قاصرين.

وأضاف البيان أن حقوق الطفل هي حقوق إنسان، داعين إسرائيل إلى التصرف وفقا لهذا الأساس كقوة احتلال مكلفة بالمسؤولية فيما يخص الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تخضع للقانون العسكري الإسرائيلي.

وتابع: "يعد الاعتقال الإداري (دون محاكمة) بحق الأطفال، دون توجيه تهم رسمية لهم، أمرا مثيرا للقلق بشكل خاص".

جدير بالذكر أن إسرائيل تعتقل في سجونها نحو 6500 فلسطيني بينهم 300 طفل، بحسب إحصاءات رسمية فلسطينية.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي اعتقل الجنيدي في الـ7 ديسمبر 2017 بمنطقة باب الزاوية وسط الخليل، فيما اعتقل عهد فجر 19 ديسمبر 2017 في بلدة النبي صالح غربي رام الله، وقتل الفتى التميمي يوم الـ3 يناير 2018 في بلدة دير نظام غربي رام الله.

المصدر: وكالات

ياسين بوتيتي