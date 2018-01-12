أنقرة: القتال في إدلب سيؤدي إلى موجة نزوح جديدة

حذر رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، من أن الاشتباكات في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب السورية ستؤدي إلى موجة نزوح جديدة.

ودعا يلدريم إيران وروسيا إلى الضغط على السلطات السورية من أجل الحيلولة دون وقوع هجمات تؤدي إلى نسف عملية السلام في سوريا، بحسب تعبيره.

وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أعلن يوم الـ9 يناير/كانون الثاني أن القوات الحكومية السورية تهاجم مواقع المعارضة في محافظة إدلب، وذلك "بذريعة محاربة الإرهابيين".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى أمس الخميس اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان بمبادرة من الأخير، وبحث الطرفان الأزمة السورية، واتفقا على تكثيف التنسيق العسكري بين البلدين إثر الهجوم على قاعدتي حميميم وطرطوس الروسيتين في سوريا.

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المصدر: "تاس"

ألكسندر توميلين