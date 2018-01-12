حفتر: لم أدلِ بتصريحات تسيء من قريب أو بعيد لسيف الإسلام القذافي..

نفى القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر ما تناقلته وسائل الإعلام من تصريحات منسوبة له حول سيف الإسلام، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن حفتر فنّد "الادعاءات حول تصريحاته بخصوص سيف الإسلام القذافي، لافتاً إلى أنه لم يتعرض له بالإساءة لا من قريب ولا من بعيد ويعتبره مواطنا ليبياً له ما لهم وعليه ما عليهم".

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ووصف القائد العام للقوات المسلحة الليبية ما رددته وسائل إعلام بأنه "فبركة إخوانية لتحقيق أهداف شيطانية"، لافتا إلى أنه ستتم مقاضاة الصحفي حول الأكاذيب التي نشرها.

ونسبت الوكالة لحفتر تأكيده "أنه أصر أكثر من مرة على قانون العفو العام وإلغاء قانون العزل السياسي إلا من ارتكب جرائم جنائية".

ولفتت وكالة الأنباء الليبية إلى أن "مجلة (جون أفريك) الفرنسية، نشرت خبرا مفاده أن سيادة القائد قلل من سعي أوساط ليبية إلى ترشيح سيف الإسلام القذافي، في الانتخابات الرئاسية المقررة، ووصفه بـ (الرجل المسكين)، وهذا ما نفاه المشير حفتر نفياً قاطعاً".

المصدر: وال

محمد الطاهر