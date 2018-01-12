زوجة مدون معتقل في السعودية: آمالي معلقة بعفو محمد بن سلمان

أعربت إنصاف حيدر زوجة المدون رائف بدوي، المعتقل في السعودية بتهمة "الإساءة للإسلام"، عن أملها في أن يعفو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عنه.

إقرأ المزيد

وقالت إنصاف، أمس الخميس، إنها تعلق آمالها على ولي العهد السعودي للإفراج عن زوجها، البالغ من العمر 34 عاما، والذي كان يدير مدونة روجت لحرية التعبير وحقوق المرأة في المملكة قبل توقيفه في 2012، والحكم عليه بألف جلدة والسجن 10 سنوات بتهمة "الإساءة للإسلام".

وأضافت أنه تم مؤخرا نقل معلومات لها بهذا الصدد، من وفد برلماني أوروبي زار الرياض أواخر 2017 وطرح أسئلة عن قضية بدوي.

واتصل النائب الأوروبي جوزيف فايدنهولزر بزوجة المدون، في نوفمبر الماضي، بعد عودته من الرياض، حيث التقى جمعيات حقوقية، وأطلعها أن اسم زوجها قد يكون واردا على لائحة عفو ملكية.

ووعد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، البالغ 32 عاما، بتحويل السعودية إلى دولة إسلامية "معتدلة" ومكافحة التطرف، وأصدرت الحكومة عددا من المراسيم عالية الرمزية على غرار رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات والسماح بفتح دور السينما.

المصدر: أ ف ب

رُبى آغا