اللجنة الأمنية في الكنيست: الأردن لن يتخلى عن علاقته بإسرائيل

اعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمنية في الكنيست، آفي ديختر، أن الأردن لن يتخلى عن علاقاته القائمة مع إسرائيل.

وأوضح ديختر، في حديث إذاعي صباح اليوم الخميس، أن إسرائيل هي "الجارة المستقرة الوحيدة" على حدود الأردن، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيدفع الأردن للحفاظ على علاقاته الحالية مع إسرائيل.

وأضاف البرلماني الإسرائيلي أن الأردنيين لا يحبذون العلاقة مع إسرائيل بسبب أحداث سفارتها لدى الأردن.

وفي غضون ذلك، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن وزارة الخارجية في القدس منعت كبار المسؤولين فيها من المشاركة في نقاش أجراه "اللوبي من أجل الرؤيا السياسية" في الكنيست، أمس الأربعاء، حول العلاقات القائمة بين إسرائيل والأردن لكونه "حساسا".

وعقبت وزارة الخارجية بالقول إن ممثليها تعذرت عليهم المشاركة في هذا النقاش بسبب ارتباطات تتعلق بالجداول الزمنية.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلية

رفعت سليمان