بشار الأسد يستقبل مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا الكسندر لافرينتييف

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، الكسندر لافرينتييف.

وقال الأسد خلال استقباله للافرينتييف إن "الانتصارات الهامة التي يحققها الجيش السوري بالتعاون مع روسيا والحلفاء الآخرين على صعيد القضاء على الإرهاب شكلت عاملا حاسما في إفشال مخططات الهيمنة والتقسيم التي وضعها الغرب وعملاؤه لسوريا والمنطقة".

وأضاف أن "هذه الانتصارات تسهم في تعزيز المساعي الرامية لإيجاد حل سلمي يعيد الاستقرار إلى سوريا".

الرئيس #الأسد: الانتصارات الهامة التي يحققها الجيش السوري بالتعاون مع #روسيا والحلفاء على صعيد القضاء على الإرهاب شكّلت عاملاً حاسماً بإفشال مخططات الهيمنة والتقسيم التي وضعها الغرب وعملاؤه لسورية والمنطقة، كما أنها تسهم بتعزيز مساعي إيجاد حلّ سلمي يعيد الاستقرار إلى #سورية. — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) 11 января 2018 г.

وأكد الأسد أن "المواقف الروسية الداعمة للشعب السوري في مواجهة الحرب الإرهابية، أسهمت في توثيق وتعزيز العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين"، مشيرا إلى "أهمية توسيع التعاون بينهما، وخصوصا في المجال الاقتصادي بما يصب في صالح شعبي البلدين".

وذكرت رئاسة الجمهورية العربية السورية عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أن لقاء الأسد مع لافرينتييف بحث التعاون الثنائي بين موسكو ودمشق في العديد من المجالات، ولا سيما الحرب المستمرة ضد الإرهاب، ومسار أستانا ومؤتمر سوتشي. وتم الاتفاق على "أهمية التحضير الجيد للمؤتمر بما يضمن خروجه بنتائج تلبي تطلعات الشعب السوري بحماية بلده وإعادة الأمن والاستقرار اليه".

المصدر: رئاسة الجمهورية العربية السورية

أنطون زوييف