مقتل فلسطينيين برصاص إسرائيلي في الضفة والقطاع

أكدت مصادر طبية فلسطينية مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي، أحدهما في قرية عراق بورين جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية، والثاني شرق مخيم البريج بالقطاع، اليوم الخميس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، إن أحد المواطنين أصيب في الرأس خلال مواجهات شهدتها قرية عراق بورين وقعت مساء اليوم أثناء محاولة المواطنين التصدي لهجوم من قبل مجموعة من المستوطنين على القرية.

ونقل المصاب الفلسطيني إلى مستشفى رفيديا لتلقي العلاج عقب إصابته برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، حيث توفى.

وأفاد ناشطون فلسطينيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن القتيل يدعى علي عمر قينو ويبلغ من العمر 17 عاما.

وفي قطاع غزة، قتل الفتى عبد الحميد أبو مساعد البالغ 16 عاما وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خلال مواجهات مع عناصر من الجيش الإسرائيلي اندلعت شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، مساء اليوم أيضا.

وأفادت وكالة "وفا" بأن أبو مساعد توفى في مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع نتيجة إصابته برصاصة في صدره، إلى جانب إصابة ثلاثة آخرين وصفت جروح أحدهم بالخطيرة، خلال مواجهات شرق مخيم البريج.

المصدر: وفا

إينا أسالخانوفا