قرار ملكي أردني بتسليم أمين عام وزارة الدفاع العراقية الأسبق لبغداد

أعلنت هيئة النزاهة في العراق عن صدور قرار ملكي أردني بتسليم الأمين العام الأسبق في وزارة الدفاع العراقية، زياد القطان، المدان باختلاس مليار دولار، للسلطات العراقية.

وقالت الهيئة، في بيان نشر اليوم الخميس، إن "دائرة الاسترداد أفادت بصدور الإرادة الملكية في المملكة الأردنية الهاشمية القاضية بتسليم المدان زياد القطان الأمين العام الأسبق في وزارة الدفاع إلى السلطات العراقية"، مبينة أن "الدائرة وجهات وطنية أخرى تعمل على استرداد المدان بأقرب وقت ممكن".

ودعت هيئة النزاهة إلى "مضاعفة الجهود لاسترداد المدانين الهاربين والأموال التي استحوذوا عليها بدون وجه حق".

هذا وكانت السلطات العراقية قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق قطان للشرطة الدولية الإنتربول على خلفية إدانته باختلاسات وصلت قيمتها لمليار دولار أمريكي، خلال عمله في وزارة الدفاع العراقية عندما كان مسؤولا عن عقد صفقات التسلّح باسم الجيش العراقي عام 2004.

واعتقلت السلطات في الأردن بموجبها القطان، وأحالته للقضاء الأردني.

المصدر: السومرية نيوز + وكالات

إينا أسالخانوفا