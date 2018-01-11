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غندور يكشف حقيقة إغلاق المعابر مع مصر

أخبار العالم العربي

غندور يكشف حقيقة إغلاق المعابر مع مصر
Reuters
وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور
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نفى وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، أمس الأربعاء، الشائعات حول إغلاق بلاده للمعابر التي تربطها مع مصر.

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وقال غندور في تصريحات إلى صحيفة "المجهر" السودانية إن ما يتم تداوله عن إغلاق المعابر مع مصر عار من الصحة.
وفي وقت سابق، تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا منسوبة لمصادر بإغلاق المعابر التي تربط بين مصر والسودان.

وتشهد العلاقات بين البلدين توترا، على خلفية عدة قضايا، أهمها النزاع حول المثلث الحدودي في حلايب وشلاتين الدائم منذ سنوات، والذي يطالب السودان بأحقيته في السيادة، وسط رفض مصري منذ سنوات.

وكانت الخرطوم قد استدعت سفيرها لدى القاهرة، الخميس الماضي للتشاور، فيما قالت الخارجية المصرية إنها بصدد "تقييم الموقف لاتخاذ الإجراء المناسب".

المصدر: صحيفة المجهر

رُبى آغا

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