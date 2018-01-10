مصر.. معلومات جديدة عن صاحب تسريبات "نيويورك تايمز"

كشفت صحف مصرية معلومات خطيرة عن الصحفي صاحب التسريبات الخاصة بصحيفة "نيويورك تايمز"، والتي قال فيها إن مصر وافقت على موقف أمريكا من القدس سرا.

وأوضحت صحيفة "اليوم السابع" المصرية أن زوجة مراسل صحيفة "نيويوك تايمز" الأمريكية، في القاهرة ديفيد كيركباتريك، صاحب التسريبات والتسجيلات المفبركة الأخيرة، كشفت معلومات خطيرة لأول مرة حول علاقته بجماعة "الإخوان" الإرهابية، وعدد من عناصرها داخل مصر وخارجها.

وذكرت تقارير أمريكية، أن زوجة مراسل الصحيفة الأمريكية، لورا برافورد، "فضحته في وقت سابق قبل تركها للقاهرة وعودتها مرة أخرى إلى منزلها بالولايات المتحدة على خلفية دعم زوجها لتنظيم الإخوان الإرهابي".

وكتبت زوجته على الموقع الخاص بعائلتها: "سنغادر إلى الولايات المتحدة.. كثير من الأخبار هنا جميعكم قد قرأها، ليس لدي المزيد لإضافته سوى أن تعاطف ديفيد مع الإخوان المسلمين يجعل الحياة صعبة بالنسبة لي هنا".

وكان كيركباتريك قد نشر الأسبوع الماضي تسجيلات مزعومة لعدد من الإعلاميين المصريين حول قضية القدس.

ونشرت مواقع أمريكية من بينها موقع "جوت نيوز"، أن لورا برافورد زوجة كيركباتريك وضعت فيديو على مدونتها يظهر نجلي المراسل الأمريكى وهما يرددان شعار جماعة الإخوان.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته زوجته فى عام 2012 أبناء كيركباتريك يهتفون "يلا إخوان"، وفى مقطع آخر نشرته يوم قيام الشرطة بفض اعتصام رابعة يظهر أن أبناءه قاموا بجمع أشخاص على شكل رجال شرطة وتم ضربهم.

المصدر: اليوم السابع