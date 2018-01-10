لواء مصري يكشف عن خطة مصر لإحباط مخططات "الربيع العبري"

أكد اللواء أحمد جاد منصور، رئيس أكاديمية الشرطة الأسبق، مساعد وزير الداخلية السابق، أن هناك مخططات إسرائيلية في شرق أفريقيا وسوف تزداد حدتها.

وقال في كلمته خلال فعاليات مؤتمر بيت العائلة المصرية «معا ضد الإرهاب»: أنه يوجد مؤامرات لا تنقطع لهدم المنطقة بالكامل وهناك معطيات تؤكد ذلك، هناك بعض الجهات تطلق أجنداتها باسم حقوق الإنسان للتدخل في شؤون البلاد ويستجيب لها ضعاف الأنفس.

واقترح رئيس أكاديمية الشرطة، آليات لتطوير الجهاز الأمنى لمواجهة الإرهاب، ومنها من الناحية الأمنية أنه يجب تكثيف دور أجهزة المعلومات، وتكثيف أكثر للحملات الأمنية، وتطوير الجهاز الإداري والمادي.

وطالب منصور بضرورة الانتهاء من قانون الجرائم، وقانون لحماية المبلغين والشهود والمجنى عليهم، وسرعة تعديل قانون القضاء العسكري، وقانون الإجراءات الجنائية، وتوسيع قانون القضاء العسكري.

المصدر: المصري اليوم