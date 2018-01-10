الجيش السوري يستعيد عدة بلدات في أرياف حلب وحماة وإدلب

أكد مصدر عسكري أن الجيش السوري انتزع السيطرة على قرى وبلدات في أرياف حلب وحماة وإدلب من يد تنظيم "جبهة النصرة".

وقال المصدر لوكالة "سانا": "وحدات من قواتنا المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة استعادت السيطرة على قرى وبلدات: الرشادية، جملة الشرقية، جملة الغربية، الحوارة، رسم الشيخ، تل صبيحة بريف حلب الجنوبي"، وعلى "بلدة أم ميال بريف حماة الشمالي الشرقي" بعد القضاء على أعداد كبيرة من مسلحي النصرة وتدمير آلياتهم وعتادهم.

هذا واستعاد الجيش السيطرة على 23 قرية وبلدة في ريف إدلب الجنوبي الشرقي في إطار عملياته العسكرية التي ينفذها منذ نحو شهر لتحرير المنطقة، ومنها: جب الأبيض ورأس العين والعزيزية والعوجا وتل سلمو الجنوبي ورسم عابد وغيرها.

وأشار مصدر إلى أن "وحدات الهندسة تقوم بإزالة الألغام والمفخخات التي خلفها الإرهابيون في المنطقة"، بعد أن أحكمت وحدات من الجيش أمس السيطرة على 16 قرية وبلدة في ريفي إدلب الجنوبي الشرقي وحماة الشمالي الشرقي.

وتستمر قوات الجيش منذ نحو شهرين بعملية عسكرية في المنطقة الممتدة بين أرياف حماة وإدلب وحلب للقضاء على تنظيم "جبهة النصرة"، والتي أسفرت حتى الآن عن السيطرة على العديد من القرى والبلدات.

المصدر: سانا

علي جعفر