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رئيس هيئة الأركان الروسية يبحث هاتفيا مع نظيره الأمريكي الوضع في سوريا

أخبار العالم العربي

رئيس هيئة الأركان الروسية يبحث هاتفيا مع نظيره الأمريكي الوضع في سوريا
RT
الجنرال فاليري غيراسيموف رئيس هيئة الأركان ونظيره الأمريكي جوزيف دانفورد
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أجرى رئيس هيئة الأركان العامة الروسية، فاليري غيراسيموف، اتصالا هاتفيا مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، جوزيف دانفورد، ناقشا خلاله الوضع في سوريا.

 وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان صدر اليوم الأربعاء: " أجرى رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة لروسية والنائب الأول لوزير الدفاع في روسيا، الجنرال فاليري غيراسيموف، في الـ10 يناير 2018، مكالمة هاتفية مع رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الأمريكية، الجنرال جوزيف داندفورد".

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وأضاف البيان، أن غيراسيموف ودانفورد، ناقشا خلال الاتصال، الوضع في سوريا، فضلا عن القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: نوفوستي

إياد قاسم

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