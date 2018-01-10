الدوحة: المقاطعة الخليجية المصرية لقطر "حرب اقتصادية"

اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، لؤلؤة الخاطر، أن مقاطعة بلادها دبلوماسيا من قبل دول خليجية ومصر وفرض عقوبات تجارية عليها، أعمال ترقى إلى "حرب اقتصادية".

وقالت الدبلوماسية القطرية، اليوم الأربعاء، للصحفيين حول مقاطعة دول الحصار: "نحن متفقون على أنها حرب اقتصادية".

وبحسب الخاطر، فإنه على دولة الإمارات الغنية تعويض الشركات والأعمال جراء الخسائر التي لحقت بها.

وتقول الدوحة إن الإجراءات التي اتخذت بحقها تتعارض مع القوانين الدولية، متعهدة بملاحقة الدول المقاطعة لها في المحاكم من أجل الحصول على تعويضات من هذه الدول.

وفي الخامس من حزيران/يونيو الماضي قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات مع قطر متهمة إياها بدعم وتمويل "الإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة مرارا.

واتخذت الدول المقاطعة إجراءات عقابية بحق قطر بينها إغلاق المنفذ البري مع السعودية والمجالات الجوية أمام طائراتها، قبل أن تتقدم بمجموعة من الشروط لرفع هذه العقوبات وبينها إغلاق قناة "الجزيرة" القطرية وطرد شخصيات إسلامية من قطر.

المصدر: فرانس برس

علي الخطايبة