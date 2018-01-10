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بروكسل تستضيف مؤتمر المانحين الدولي من أجل فلسطين

أخبار العالم العربي

بروكسل تستضيف مؤتمر المانحين الدولي من أجل فلسطين
AFP Majdi MOHAMMED / POOL
وزيرة الخارجية النرويجية إيني إريكسن سوريدي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس
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أعلنت وزارة الخارجية النرويجية اليوم الأربعاء أن المؤتمر الدولي للمانحين من أجل فلسطين سيعقد في بروكسل يوم 31 يناير/كانون الثاني الجاري.

وجاء في بيان لوزارة خارجية النرويج، التي ستترأس المؤتمر: "هناك حاجة لجمع كل الأطراف لمناقشة الإسراع بالإجراءات التي من شأنها أن تعزز حل الدولتين على أساس التفاوض".

وستحضر اجتماع المانحين في بروكسل، الذي سيعقد على مستوى وزراء الخارجية، المفوضة العليا للشؤون الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، وستترأس أعماله وزيرة الخارجية النرويجية إيني إريكسن سوريدي.

هذا، ومن المقرر أن تلتقي رئيسة وزراء النرويج، إرنا سولبرغ، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، لإجراء مباحثات ستتناول السلام في الشرق الأوسط.

المصدر: رويترز

أنطون زوييف

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