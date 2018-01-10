الأمم المتحدة: مقتل 85 مدنيا في الغوطة الشرقية منذ 31 ديسمبر

أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسين، عن مقتل ما لا يقل عن 85 مدنيا جراء العمليات القتالية في الغوطة الشرقية بسوريا منذ 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأشار زيد بن رعد الحسين في بيان له، صدر اليوم الأربعاء، إلى أن هناك 21 امرأة و30 طفلا من بين ضحايا المعارك في منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة.

وذكر المفوض الأممي أن الظروف في المنطقة التي تحاصرها القوات السورية منذ 4 سنوات، والتي يقطنها نحو 390 ألفا من المدنيين، يمكن اعتبارها كارثة إنسانية. وقال إن "الأحياء السكنية تضرب ليلا ونهارا من الأرض ومن الجو، ما يجبر المدنيين على الاختباء في الأقبية".

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كما أكد أن جماعات المعارضة المسلحة المحاصرة في الغوطة الشرقية تستمر بقصف الأحياء السكنية في دمشق بالصواريخ. وأورد كمثال على ذلك سقوط صاروخ على دمشق القديمة يوم 4 يناير/كانون الثاني الجاري، أسفر عن مقتل امرأة وإصابة 13 مدنيا بجروح.

وأضاف أنه على أطراف النزاع التفريق بين المدنيين والأهداف العسكرية، مشيرا إلى أن التقارير من الغوطة الشرقية تدل على أن الأطراف المتحاربة تنتهك هذه المبادئ، ما يدعو "للقلق حول أنه من المحتمل أن تكون قد ارتكبت هناك جرائم حرب".

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كما أشار إلى أن عدم وجود إمكانية لإجلاء الجرحى من منطقة النزاع يتعارض مع القانون الإنساني الدولي أيضا.

المصدر: رويترز

أنطون زوييف