جاويش أوغلو إلى العراق لبحث وساطة تركية محتملة بين بغداد وأربيل

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أنه سيتم بحث مسألة الوساطة التركية المحتملة بين بغداد وأربيل، خلال زيارته للعراق يوم 21 يناير/كانون الثاني الجاري.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مولود جاويش أوغلو قوله، إن "هناك دعوات للقيام بوساطة. سنتوجه إلى بغداد في 21 يناير/كانون الثاني وسنتباحث في هذه المسألة بالإضافة إلى الملفات الثنائية".

ولم يحدد الوزير التركي الجهات التي دعت إلى الوساطة بين السلطات المركزية العراقية في بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق، على خلفية الأزمة في العلاقات بينهما التي نشبت بينهما في أعقاب استفتاء على الانفصال في إقليم كردستان يوم 25 سبتمبر/أيلول الماضي.

والجدير بالذكر، أن تركيا استنكرت الاستفتاء في كردستان العراق، وأكدت دعمها لوحدة العراق.

المصدر: "فرانس برس"

أنطون زوييف