هيئة الأركان الأردنية: الجيش اقتص للطيار معاذ الكساسبة

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية، محمود فريحات إن "القوات المسلحة الأردنية ومن خلال عمليات استخباراتية ونوعية، قد اقتصت لشهداء الوطن"، بحسب صحيفة "الغد" الأردنية.

وأضاف فريحات أن "القوات المسلحة الأردنية قد اقتصت لشهداء الوطن في عملية استشهاد النقيب الطيار معاذ الكساسبة وعملية إربد والركبان، وأجهزت على كافة العناصر الإرهابية التي خططت ونفذت هذه العمليات في أوكارها".

وأكد فريحات، خلال لقائه بعدد من المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، أن القيادة العامة للجيش الأردني تقوم بالتعامل مع جملة من المواضيع أبرزها تعزيز قدرات القوات المسلحة في مجالات التدريب والتسليح والتأهيل، خصوصاً في ظل الظروف التي يشهدها العالم والإقليم ودول الجوار.

المصدر: صحيفة الغد الأردنية

علي الخطايبة