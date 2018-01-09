تأجيل الحكم على جندي إسرائيلي قتل طفلا فلسطينيا

أجلت المحكمة الإسرائيلية المركزية، اليوم الثلاثاء النطق بالحكم ضد جندي إسرائيلي قتل الطفل الفلسطيني نديم نوارة في مدينة رام الله، عام 2014.

وقال صيام نوارة، والد "نديم": "القاضي أجل النطق بالحكم حتى أبريل/نيسان المقبل، بعد مداولات لعدة ساعات في المحكمة".

وأشار نوارة أن هذه المرة هي الثالثة التي يؤجل فيها النطق بالحكم على الجندي، فقد أجل المرة الأولى في شهر يونيو العام الماضي، إلى سبتمبر، ومن ثم أجلت إلى تاريخ اليوم، كما أجلت جلسات المحاكمة بحق الجندي 53 مرة.

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وأضاف: "لم يعطنا القاضي الفرصة الكاملة للحديث عن قضيتنا، وبالمقابل، أعطى محامي الجندي القاتل متسعا من الوقت للحديث، واستغل ذلك للمماطلة والحديث عن أمور أخرى غير قضية نديم".

وشدد والد الضحية الفلسطيني أن القضاء الإسرائيلي "يهدف إلى المماطلة في النطق بالحكم، حتى تعطي في النهاية حكما مخففا بعيدا عن دائرة اهتمام الإعلام".

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وفي تفاصيل الحادث، أطلق جندي إسرائيلي النار على الطفل نديم (17 عاما) وقتله في مايو/أيار عام 2014، خلال تظاهرة سلمية لمجموعة من الفتية، قرب معتقل "عوفر" غرب مدينة رام الله، لإحياء ذكرى النكبة الفلسطينية.

المصدر: وكالات

هاشم الموسوي