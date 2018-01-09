وزير أردني يدعو للتوسع في التبادل التجاري مع روسيا

دعا وزير الزراعة الأردني، خالد الحنيفات، إلى ضرورة التوسع في التبادل التجاري مع الجانب الروسي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

ووفقا لـ "بترا" فقد بلغت الصادرات الأردنية من المنتجات الزراعية الأردنية المختلفة إلى السوق الروسية حوالي 2100 طن عام 2017، بينما كانت فقط 900 طن في عام 2015، وهي نتيجة تحسب لكل الجهات المعنية بين البلدين.

وخلال لقاء له مع عدد من المصدرين والمنتجين والتجار المعنيين بتصدير الخضار والفواكه إلى روسيا، طلب وزير الزراعة الأردني، إعداد تقرير حول المشكلات التي تواجههم مع السوق الروسية لمناقشتها خلال اجتماع مع الجانب الروسي الذي يمثله سفير روسيا في الأردن، مشيرا إلى أنه سيتم عقد هذا الاجتماع بحضور المعنيين من القطاعين العام والخاص لإيجاد الحلول لهذه العقبات.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الأردنية، أن "وزارة الزراعة تبحث إبرام اتفاقيات ثنائية جديدة بين مؤسسات أردنية وروسية بهدف توسيع حجم التبادل التجاري بين البلدين، بعد مناقشة عدة مقترحات مع الجهات الرسمية المعنية في البلدين الصديقين".

وخلال اللقاء استعرض المصدرون الأردنيون معاناتهم جراء إغلاق الحدود البرية مع سوريا، وأثرها على الصادرات الأردنية، مشيرين إلى عدم التزام بعض الجهات الروسية بالاتفاقية المبرمة بين الأردن وروسيا من حيث إعفاء الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية المصدرة إلى روسيا ضمن نظام الأفضليات الذي تطبقه الحكومة الروسية على الدول النامية ومن ضمنها الأردن.

المصدر: وكالة الأنباء الأردنية

علي الخطايبة