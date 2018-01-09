الرئيس الفلسطيني يتلقى "اتصالا هاما" من الملك سلمان

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بتلقي الرئيس الفلسطيني اتصالا هاتفيا، وصفته بالهام، من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

ووفقا للوكالة، فقد أكد الملك سلمان على موقف السعودية الدائم والثابت والداعم للحقوق الفلسطينية في إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أكد خادم العاهل السعودي، ضرورة استمرار التنسيق اليومي المباشر "بما يضمن دعم القضية الفلسطينية قضية العرب الأولى"، مجددا التأكيد على موقف بلاده الثابت من قضية فلسطين، وخاصة القدس الشريف.

إقرأ المزيد

بدوره، شكر الرئيس الفلسطيني، الملك سلمان "على هذا الموقف الداعم لحق الشعب الفلسطيني تماما كما كان موقف المملكة منذ عهد الملك المؤسس، عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود وحتى الآن".

واتفق الرئيس الفلسطيني والملك سلمان، على استمرار التنسيق المباشر في المرحلة القادمة، حسب الوكالة الفلسطينية.

المصدر: وفا

إياد قاسم