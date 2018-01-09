رسالة من نصرالله إلى خامنئي بشأن احتجاجات إيران

كشفت صحيفة "السياسة" الكويتية عن رسالة وجهها الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله إلى المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي على خلفية الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها إيران.

وقالت الصحيفة، نقلا عن مصادر وصفتها بـ"شديدة الخصوصية"، إن نصر الله أعرب في رسالته عن دعمه ودعم حزب الله لإيران في مواجهة ما وصفه "بالمؤامرات الخارجية الهادفة لتقويض دعائم النظام الإيراني ومنجزات الثورة الإسلامية والجمهورية الإسلامية في إيران".

المصدر: سبوتنيك

علي الخطايبة