 
مباشر

رسالة من نصرالله إلى خامنئي بشأن احتجاجات إيران

أخبار العالم العربي

رسالة من نصرالله إلى خامنئي بشأن احتجاجات إيران
youtube
الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jq02

كشفت صحيفة "السياسة" الكويتية عن رسالة وجهها الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله إلى المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي على خلفية الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها إيران.

وقالت الصحيفة، نقلا عن مصادر وصفتها بـ"شديدة الخصوصية"، إن نصر الله أعرب في رسالته عن دعمه ودعم حزب الله لإيران في مواجهة ما وصفه "بالمؤامرات الخارجية الهادفة لتقويض دعائم النظام الإيراني ومنجزات الثورة الإسلامية والجمهورية الإسلامية في إيران".

المصدر: سبوتنيك

علي الخطايبة

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة