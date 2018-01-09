دمشق تدعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإدانة القصف الإسرائيلي الأخير

وجهت وزارة الخارجية السورية، اليوم الثلاثاء، رسالتين للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الضربات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت مواقع عسكرية في منطقة القطيفة بريف دمشق.

وقالت الخارجية السورية في الرسالتين اللتين وجّهتهما إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن: "أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مجددا فجر اليوم الثلاثاء 9 كانون الثاني 2018، على شن ثلاثة اعتداءات بالصواريخ على أراضي الجمهورية العربية السورية".

وأضافت الخارجية في بيانها: "هذه الاعتداءات الإسرائيلية على سورية تؤكد النهج العدواني الخطير الذي تتبعه إسرائيل لتفجير المنطقة وزيادة تعقيد الأوضاع التي تمر بها خدمة لأغراضها في دعم الإرهاب وإدامة احتلالها للأراضي العربية إضافة إلى رفع الروح المعنوية المنهارة للتنظيمات الإرهابية".

وتابعت الوزارة أن "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا لم ولن تنجح في حماية شركائها وعملائها من التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيما داعش وجبهة النصرة الإرهابيان، كما لم ولن تفلح في إشغال الجيش العربي السوري عن مواصلة الإنجازات التي يحققها في مكافحة الإرهاب في الكثير من أنحاء الجمهورية والتي كان آخرها في محافظتي أدلب والقنيطرة".

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن "استمرار إسرائيل في انتهاكاتها الصارخة لقرار مجلس الأمن رقم /350/لعام 1974، المتعلق بفصل القوات ولقرارات مجلس الأمن والصكوك الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب ما كان ليحدث لولا الدعم اللامحدود الذي تقدمه لها الإدارة الأمريكية وهو الدعم الذي يوفر لإسرائيل الحصانة من المساءلة ويمكنها من الاستمرار في ممارسة إرهاب الدولة بحق شعوب المنطقة وتهديد السلم والأمن في المنطقة والعالم".

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وحذرت الوزارة إسرائيل "من التداعيات الخطيرة لاعتداءاتها على سوريا ودعمها المستمر للتنظيمات الإرهابية المسلحة وتحملها كامل المسؤولية عنها".

وفي الختام طالبت الوزارة مجلس الأمن بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية السافرة ودعته بموجب الميثاق الأممي لاتخاذ إجراءات حازمة وفورية لوقف هذه الاعتداءات ومساءلة إسرائيل عنها.

المصدر: سانا

أحمد باديان