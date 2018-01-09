مشاهد لاستهداف طائرة "F-15" في سماء صنعاء

نشرت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، اليوم الثلاثاء، فيديو قالت إنه يظهر لحظه إسقاط طائرة "F-15" تابعة للتحالف العربي فجر اليوم في أجواء العاصمة اليمنية صنعاء.

وبحسب ما نقلت القناة عن "الإعلام الحربي" التابع للحوثيين، فإن المقطع "يظهر المشاهد والصور لحظة استهداف الدفاعات الجوية للطائرة في سماء العاصمة بصاروخ أرض جو وإصابتها".

ولم يعلق التحالف العربي عى الأنباء التي نشرتها القناة التابعة للحوثيين.

يذكر أن القيادة المشتركة للتحالف العربي أعلنت الأحد الماضي، عن سقوط مقاتلة تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية أثناء عودتها من إحدى المهام العملياتية في اليمن. وأكد التحالف العربي في بيان أن الطائرة سقطت بعد أن عرض لها خلل فني، وأن الطاقم لم يصب في الحادث.

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بينما أفاد مراسلنا في صنعاء بأن الحوثيين أعلنوا عن إسقاطهم طائرة حربية تابعة للتحالف العربي في محافظة صعدة الحدودية شمالي اليمن، الأمر الذي ينفيه التحالف.

ونقلت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين عن مصدر عسكري تأكيده أن الطائرة التي أسقطتها "الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية" في صعدة، من طراز "تورنادو" بريطانية الصنع.

المصدر: المسيرة + وكالات

أحمد باديان