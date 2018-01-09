مجلس الأمة الكويتي يلوّح بشائر اللحمة والتصافي بين دول الخليج

أكّد رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق علي الغانم، خلال جلسة حضرها رؤساء برلمانات دول مجلس التعاون الخليجي، أن "بشائر اللحمة" و"التصافي" بين دوله بدأت تلوح.

واستذكر الغانم في كلمته دور دول الخليج، في تحرير الكويت في تسعينات القرن الماضي، قائلا إن "المواقف البطولية لقادة وشعوب السعودية والإمارات وقطر والبحرين وعمان إبان الاحتلال الغاشم لدولة الكويت، ورفرفة أعلام دول الخليج الظافرة في سماء الكويت سعيدة بالتحرير ومبتهجة بالانتصار الكبير"، وذلك في تأكيد منه على أهمية دور جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

معالي رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم يستذكر المواقف البطولية لقادة وشعوب الخليج ابان الاحتلال الغاشم للكويت في كلمته الترحيبية بأصحاب المعالي و السعادة رؤساء البرلمانات الخليجية

التي القاها في جلسة اليوم #البرلمانات_الخليجيةpic.twitter.com/EzsywLPgBi — مجلس الأمة (@MajlesAlOmmah) 9 января 2018 г.

وعبر عن يقينه واطمئنانه بأن "وحدة الخليج لن تتزعزع، قائلا: "أتذكر كلَ ذلك ، وأستحضر ما هو أكثر وأبعد من ذلك.. فيفيض كل ذلك في نفسي شعورا غامرا بالاطمئنان واليقين، أن وحدة الخليج لن تتزعزع، وقوته لن تتضعضع، وأواصره لن تتقطع، ومجلسَه الحبيب لن يتصدع، وأن ما عرض من خلافات، لا تلبث أن تغلبها عاطفة الإخاء، وتغسلها مشاعر الود والصفاء".

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المصدر: مجلس الأمة الكويتي

إياد قاسم