الأردن.. مذكرة نيابية تطالب بسحب السفير من إسرائيل

ذكرت صحيفة "الغد" الأردنية، أن 50 نائبا في البرلمان الأردني وقعوا على مذكرة موجهة للحكومة تطالبها باستدعاء السفير الأردني لدى إسرائيل.

وقالت المذكرة النيابية: "نحن النواب الموقعين (على المذكرة) نتيجة لقيام الكنيست الصهيوني بالمصادقة على قانون يخضع القدس للسيادة الصهيونية بما يمهد طرد السكان الأصليين من العرب الفلسطينيين".

وأضافت المذكرة أن البرلمانيين الأردنيين يطالبون باستدعاء السفير، وليد عبيدات، احتجاجا على "ممارسات أحادية وعنصرية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، التي لا تحترم اتفاقا أو عهدا".

المصدر: صحيفة الغد الأردنية

علي الخطايبة