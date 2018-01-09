قتلى وجرحى بقصف على "باب توما" في دمشق

أفاد مصدر في قيادة شرطة دمشق بمقتل مدنيين اثنين وإصابة 14 آخرين بجروح إثر استهداف المجموعات المسلحة حي "باب توما" بالقذائف.

وذكر المصدر أن مجموعات مسلحة تنتشر في عدد من مناطق الغوطة الشرقية قصفت حيي باب توما والقصاع بـ 6 قذائف، ما تسبب كذلك بوقوع أضرار مادية في السيارات والمنازل والممتلكات.

وفي رد على القصف، وجه الجيش السوري ضربات على مناطق إطلاق القذائف في عمق الغوطة الشرقية، أسفرت عن إيقاع خسائر في صفوف المجموعات المسلحة، وفق وكالة "سانا" السورية.

المصدر: سانا

علي جعفر