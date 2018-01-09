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RUPTLY
مراسلنا: الداخلية المصرية تعلن مقتل 8 مسلحين في شمال سيناء خلال تبادل لإطلاق النار بمنطقة الريسة
تاريخ النشر:
09.01.2018
|
13:06 GMT
|
آخر تحديث:
09.01.2018
|
13:12 GMT
|
أخبار العالم العربي
Reuters Amr Dalsh
القوات المصرية
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