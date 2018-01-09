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مراسلنا: الداخلية المصرية تعلن مقتل 8 مسلحين في شمال سيناء خلال تبادل لإطلاق النار بمنطقة الريسة

أخبار العالم العربي

مراسلنا: الداخلية المصرية تعلن مقتل 8 مسلحين في شمال سيناء خلال تبادل لإطلاق النار بمنطقة الريسة
Reuters Amr Dalsh
القوات المصرية
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