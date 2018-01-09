الحكم على 379 متهما من مؤيدي مرسي في "اعتصام النهضة"

قضت محكمة الجنايات المصرية بالسجن المؤبد على 17 شخصا من مؤيدي الرئيس الأسبق محمد مرسي، والسجن بين 3 إلى 15 سنة لـ245 آخرين، بعد إدانتهم بارتكاب أعمال عنف خلال فض اعتصام عام 2013.

وتضمن الحكم إلزام المتهمين المدانين بدفع تعويضات تبلغ نحو (نحو 2.26 مليون دولار) عن الأضرار التي لحقت بعدد من المرافق في المنطقة.

وبرأت المحكمة 115 شخصا وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية عن متهمين اثنين بسبب الوفاة.

وتتعلق القضية بأعمال العنف التي صاحبت فض قوات الأمن لاعتصام مؤيدي مرسي في ميدان النهضة بمدينة الجيزة احتجاجا على إعلان الجيش في يوليو 2013 عزل الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.

وجاء اعتصام النهضة بالتزامن مع اعتصام آخر أكبر في ساحة رابعة العدوية بحي مدينة نصر بالقاهرة، وفضت قوات الأمن بالقوة الاعتصامين اللذين استمرا عدة أسابيع يوم 14 أغسطس آب 2013، قُتل خلالها المئات من مؤيدي مرسي وعدد من قوات الأمن.

وأحالت النيابة المتهمين للمحاكمة في أبريل نيسان 2015، وعُقدت أولى جلسات المحاكمة في يوليو من ذلك العام.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله