نواب مصريون يزكون السيسي للترشح لفترة رئاسية ثانية

توافد عدد كبير من نواب البرلمان المصري، اليوم الثلاثاء، على لجان تلقي توقيعات نموذج تزكية المرشح للانتخابات الرئاسية المصرية.

وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام مصرية، فأنه في أقل من ساعة، وقع 140 نائبا على نموذج التزكية لدعم ترشيح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وذكرت مصادر داخل البرلمان، أن أعداد الموقعين ارتفعت لتصل لأكثر من 300 نموذجا مؤيدا.

وكان رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، قد أعلن أن الهيئة الوطنية للانتخابات والمسؤولة عن تنظيم الانتخابات الرئاسية، أرسلت للمجلس نماذج الترشيح الخاصة بخوض الانتخابات الداخلية.

وأشار عبد العال إلى أن الأمانة العامة قررت توفير هذه النماذج لمن يريد من النواب التوقيع لأحد المرشحين لرئاسة الجمهورية وذلك وفقا لقانون الانتخابات وللدستور، ويأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان لجنة الانتخابات الرئاسية مواعيد الانتخابات.

التوقيع على نموذج تزكية أعضاء مجلس النواب للمرشحين للرئاسة.. صوتي للرئيس السيسى pic.twitter.com/5AV47PxN3Z — Tarek El Khouly (@khouly85) ٩ يناير، ٢٠١٨

تشرفت اليوم بدعم ترشح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية و ذلك على النموذج الرسمي من الهيئة الوطنية للانتخابات و الخاص بتزكية أعضاء مجلس النواب للمرشحين في الانتخابات الرئاسية #تحيا_مصرpic.twitter.com/AI9HciSfLZ — Mohamed Abu Hamed (@MohamedAbuHamed) ٩ يناير، ٢٠١٨

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وأضاف عبد العال أن اللائحة الداخلية للمجلس، أقرت بحق كل نائب في أن يرشح من يراه مناسبا، بشرط ألا يوقع لأكثر من مرشح، وألا يوقع نائب بدلا من آخر.

يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات، أعلنت أمس عن فتح باب التقدم للترشح اعتبارا من 20 يناير الجاري ولمدة 9 أيام، فيما تقضي القواعد المنظمة للانتخابات بضرورة حصول المرشح على تزكية 20 نائبا على الأقل أو 25 ألف مواطن بالمحافظات المختلفة بواقع ألف مواطن للمحافظة الواحدة على الأقل، لقبول أوراق ترشحه للانتخابات.

المصدر: اليوم السابع + الأهرام

أحمد باديان