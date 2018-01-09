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ماكرون: نريد خريطة طريق سياسية لعملية السلام

أخبار العالم العربي

ماكرون: نريد خريطة طريق سياسية لعملية السلام
Reuters Charles Platiau
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أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، موقف بلاده الداعم لحل الدولتين فلسطينية وإسرائيلية، وضرورة تهيئة الظروف لخريطة طريق سياسية في الأسابيع المقبلة.

جاء ذلك في بيان صدر عن الرئاسة الفرنسية، بعد أن استقبل الرئيس وفدا من المجلس المركزي الفلسطيني، يرأسه عزام الأحمد الجمعة 5 يناير في قصر الإليزيه.

وحسب البيان فقد طالب ماكرون القادة الفلسطينيين بمواصلة الدعوة إلى الهدوء والحوار.

وشكر الوفد الفلسطيني، فرنسا على موقفها ودعمها لعملية سلام عادل يتم التفاوض عليه بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

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مؤتمر صحفي للرئيسين الفرنسي والفلسطيني ماكرون وعباس يتفقان على مبدأ حل الدولتين كأساس لتحقيق السلام

يذكر أن لقاء جمع الرئيس إيمانويل ماكرون والرئيس الفلسطيني محمود عباس في باريس بتاريخ 22 ديسمبر الماضي، أكد فيه الرئيس الفرنسي تمسكه بمبدأ حل الدولتين كخطوة أساسية للتفاوض في عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.

المصدر: معا 

نتاليا عبدالله 

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