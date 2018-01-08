شكري ينفي طلب مصر استبعاد السودان من محادثات سد النهضة

نفى سامح شكري، وزير الخارجية المصري، ما تردد عن طلب مصر استبعاد السودان من المفاوضات الثلاثية الخاصة بشأن بناء "سد النهضة" المتنازع عليه بين مصر وإثيوبيا.

وقال شكري: "بعد زيارتي لرئيس الوزراء الإثيوبي هيلا ديسالين، وتقديم مقترح إشراك البنك الدولي، كوسيط محايد في المفاوضات، اتصلت هاتفيًا بوزير الخارجية السوداني، وطرحت المبادرة التي قدمتها مصر لإثيوبيا".

وأضاف شكري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "كل يوم" عبر قناة "ON E"، إنه أرسل أيضًا خطابًا إلى السفارة السودانية بالقاهرة بالمقترح المصري بشأن وساطة البنك الدولي وطلب تعليق السودان على المقترح.

وأكد شكري أنه كان من المفترض أن يأتي وزير الخارجية السوداني إلى القاهرة في زيارة تشاورية يوم الـ4 يناير الجاري لكن ربما حدث شيء منعه من الحضور.

وفي الـ27 ديسمبر الماضي، تقدمت مصر باقتراح للجانب الإثيوبي، فيما يخص مفاوضات سد النهضة، بإشراك البنك الدولي، كوسيط محايد؛ في محاولة لإحياء المفاوضات، التي تعثرت في نوفمبر الماضي. جاء ذلك خلال زيارة سامح شكري، وزير الخارجية المصري، لأديس أبابا استغرقت يومًا واحدًا، التقى خلالها رئيس الوزراء الإثيوبي هيلا ديسالين، وقدم له المقترح الجديد.

المصدر: مواقع مصرية