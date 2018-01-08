مصر تحدد موعد الانتخابات الرئاسية

أعلنت الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات، اليوم الاثنين، مواعيد الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المصرية المقرر إجراؤها في مارس/آذار المقبل.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات في مؤتمر صحفي، إن مواعيد التصويت خارج مصر ستكون أيام الجمعة والسبت والأحد، الموافق لـ 16 والـ17 والـ18 مارس/آذار المقبل، وداخل مصر ستكون أيام الاثنين، والثلاثاء والأربعاء الـ26 والـ27 والـ28 مارس المقبل.

وفي حال الإعادة ستكون خارج مصر الخميس والجمعة والسبت الـ19 والـ20 والـ21 أبريل/نيسان المقبل، وداخل مصر الثلاثاء الأربعاء والخميس الـ24 والـ25 الـ26 من نفس الشهر.

وأضافت الهيئة أن تسلّم ملفات الترشح سيكون في الـ20 يناير/كانون الثاني الجاري وحتى الـ29 من نفس الشهر في مقر الهيئة الوطنية للانتخابات.

وسيعلن عن الفائز بالانتخابات الرئاسية في مصر يوم الـ2 أبريل/نيسان المقبل حال عدم وجود جولة إعادة.

المصدر: وكالات

نادر همامي