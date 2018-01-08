القوات المصرية تصفّي 8 مسلحين شمالي سيناء

أفادت مصادر مصرية، بأن قوات الأمن تمكنت من تصفية 8 مسلحين "يشتبه في أنهم متشددون" شرقي مدينة العريش في محافظة شمال سيناء.

وتشير وكالة "رويترز" إلى أن أجهزة الأمن تلقت معلومات تفيد بوجود عدد من المشتبه بهم داخل "شاليه" استراحة في منطقة الريسة شرق العريش، وأطلقت حملة أمنية لمداهمة المكان فجر يوم الاثنين، مشيرة إلى أنهم ينتمون لتنظيم أنصار بيت المقدس.

وبحسب الأنباء الواردة من هناك فإن المشتبه بهم بادروا بإطلاق النار على قوات الأمن التي تمكنت من قتلهم وعثرت بحوزتهم على أسلحة وذخائر وعبوات ناسفة.

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وتشير المعطيات إلى أن السلطات تحفظت على الجثث لإجراء تحاليل الحمض النووي وتحديد هوية القتلى.

ولم يصدر أي بيان من وزارة الداخلية أو القوات المسلحة المصرية بشأن المداهمة حتى هذه اللحظة.

يذكر أن مصر تتعرض منذ اندلاع الثورات لهجمات إرهابية واسعة، تقوم قوات الأمن بالتصدي لها.

وأزهقت الهجمات الإرهابية أرواح المئات من المدنيين وأفراد القوات الأمنية والجيش.

المصدر: وكالات

أحمد باديان