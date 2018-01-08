قوات هادي تتقدم إلى "حيس" بدعم من التحالف العربي

واصلت القوات الموالية للرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، تقدمها بمساندة طيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية تجاه مديرية حيس في محافظة الحديدة غربي البلاد.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن "قوات الرئيس هادي واصلت تقدمها تحت غطاء جوي من طيران القوات المسلحة الإماراتية، التي قطعت بدورها خط إمداد الحوثيين بين تعز والحديدة جنوبي مديرية الحيس".

#فيديو_وام| القوات الشرعية اليمنية تتقدم إلى #حيس تحت غطاء جوي من القوات المسلحة #الإماراتية. pic.twitter.com/CxrI6sGG2a — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) ٨ يناير، ٢٠١٨

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وأضافت الوكالة أن "القوات اليمنية تقدمت عبر طريق المخا باتجاه المزارع المحاذية للخط الرابط بين حيس وتعز وقامت بتمشيطها".

وأشارت إلى أن "وحدات من القوات الإماراتية تمكنت من تأمين الطريق وقطع الإمدادات القادمة للحوثيين، وأسر العشرات منهم خلال عمليات استعادة السيطرة على عدد من القرى في المنطقة، إضافة إلى الاستيلاء على عدد من الدبابات والعربات العسكرية التابعة للحوثيين خلال عمليات التمشيط".

المصدر: وام

أحمد باديان