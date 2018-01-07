إسرائيل تعلن عن عدد الصواريخ التي سقطت عليها خلال 2017

أعلن الجيش الإسرائيلي عن ارتفاع أعداد الصواريخ وقذائف الهاون التي أطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل خلال العام المنصرم 2017 مقارنة بالأعوام السابقة .

ووفق إحصائية نشرها المتحدث باسم الجيش، ونقلتها المواقع العبرية فإنه في عام 2017، أُطلق 35 صاروخا على إسرائيل، معظمها سقطت في مناطق مفتوحة، في حين سقط عشرة في مناطق مأهولة أو تم اعتراضها من قبل القبة الحديدية.

ووفقا لبيان الجيش فإن معظم هذه الصواريخ تم إطلاقها في الأشهر الأخيرة من العام الماضي، مقابل 15 صاروخا أطلقت في عام 2016 و 21 صاروخا في عام 2015.

المصدر: معا

نتاليا عبدالله