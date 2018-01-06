بالصور.. مدينة هولندية تطلق على شوارعها أسماء مدن فلسطينية!

نشر ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي، صور شوارع في مدينة آيندهوفن الهولندية، تحمل أسماء بلدات ومدن فلسطينية.

وكتبت إحد المغردات على "تويتر": "قامت مدينة آيندهوفن الهولندية بتسمية شوارع في البلدة بأسماء بلدات عربية فلسطينية تضامنا مع فلسطين".

قامت مدينة ايندهوفن الهولندية بتسمية شوارع في البلدة بأسماء بلدات عربية فلسطينية تضامنا مع #فلسطين مما عرضها للنقد من قبل جمعية محلية يهودية ..

اراد الصهاينة محو اسم فلسطين ومدنها من الخارطة وهاي هي تنتشر في العالم ...#هولنداpic.twitter.com/9VYBKpLoHx — mirvat khaskieh (@mirvatkhaskieh) ٦ يناير، ٢٠١٨

وأظهرت صور الشوارع على موقع "خرائط غوغل" بأسماء بلدات ومدن فلسطينية.

www.google.ru/maps

www.google.ru/maps

www.google.ru/maps

www.google.ru/maps

www.google.ru/maps

وحملت شوارع عديدة أسماء مدن فلسطينية مثل الخليل وبيت لحم والناصرة وطبريا، إضافة إلى الإشارة بأنها "مدن في فلسطين".

المصدر: تويتر

أحمد باديان