بالصور.. مدينة هولندية تطلق على شوارعها أسماء مدن فلسطينية!
Reuters Carlos Jasso
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نشر ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي، صور شوارع في مدينة آيندهوفن الهولندية، تحمل أسماء بلدات ومدن فلسطينية.
وكتبت إحد المغردات على "تويتر": "قامت مدينة آيندهوفن الهولندية بتسمية شوارع في البلدة بأسماء بلدات عربية فلسطينية تضامنا مع فلسطين".
قامت مدينة ايندهوفن الهولندية بتسمية شوارع في البلدة بأسماء بلدات عربية فلسطينية تضامنا مع #فلسطين مما عرضها للنقد من قبل جمعية محلية يهودية ..— mirvat khaskieh (@mirvatkhaskieh) ٦ يناير، ٢٠١٨
اراد الصهاينة محو اسم فلسطين ومدنها من الخارطة وهاي هي تنتشر في العالم ...#هولنداpic.twitter.com/9VYBKpLoHx
وأظهرت صور الشوارع على موقع "خرائط غوغل" بأسماء بلدات ومدن فلسطينية.
www.google.ru/maps
www.google.ru/maps
www.google.ru/maps
www.google.ru/maps
www.google.ru/maps
وحملت شوارع عديدة أسماء مدن فلسطينية مثل الخليل وبيت لحم والناصرة وطبريا، إضافة إلى الإشارة بأنها "مدن في فلسطين".
المصدر: تويتر
أحمد باديان
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