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بالصور.. مدينة هولندية تطلق على شوارعها أسماء مدن فلسطينية!

أخبار العالم العربي

بالصور.. مدينة هولندية تطلق على شوارعها أسماء مدن فلسطينية!
Reuters Carlos Jasso
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نشر ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي، صور شوارع في مدينة آيندهوفن الهولندية، تحمل أسماء بلدات ومدن فلسطينية.

وكتبت إحد المغردات على "تويتر": "قامت مدينة آيندهوفن الهولندية بتسمية شوارع في البلدة بأسماء بلدات عربية فلسطينية تضامنا مع فلسطين".

وأظهرت صور الشوارع على موقع "خرائط غوغل" بأسماء بلدات ومدن فلسطينية.

www.google.ru/maps
www.google.ru/maps
www.google.ru/maps
www.google.ru/maps
www.google.ru/maps

وحملت شوارع عديدة أسماء مدن فلسطينية مثل الخليل وبيت لحم والناصرة وطبريا، إضافة إلى الإشارة بأنها "مدن في فلسطين".

المصدر: تويتر

أحمد باديان

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